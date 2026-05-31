¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥Õ¥©¡¼¡ÊFF¡Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2011Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤ÎFF¤Ï¤½¤ì¤ËÈó¾ï¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤·¤Ð¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥Õ¥©¡¼¡ÊFF¡Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤­¼ÂÍÑÀ­¡Ê¸åÉôºÂÀÊ¤òÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Î²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï800L¡Ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿6.3L V12¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÒöÓ¬¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¡¢¤½¤·¤Æ320km/h¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú