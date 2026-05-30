歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が30日、都内で主題歌を歌うアニメ映画「劇場版モノノ怪第三章蛇神」（監督越田知明）の公開記念舞台あいさつに登壇した。2007年に放送され人気を博したテレビアニメ「モノノ怪」の完全新作劇場版シリーズの最終作。謎と思惑が渦巻く大奥を舞台に、薬売りが人に災いを成す“モノノ怪”にまつわる事件の真相を追う物語。アイナはシリーズ3作全てで主題歌を担当してきた。「モノノ怪」には