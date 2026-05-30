理想実業が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は6月2日、関西国際空港第1ターミナル（国際線保安検査後エリア）内に、同ブランド初となるラグジュアリー型店舗「どうとんぼり神座 関西空港店」をオープンします。日本・関西から海外へ出発するユーザーに向けて、記憶に残る食事体験を提供すべく、これまでの神座のイメージとは異なる特別な一杯でもてなします。■初のラグジュアリー型店舗にて新商品6品