どうとんぼり神座の新店。初のラグジュアリー型店舗が関西国際空港に登場！

理想実業が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は6月2日、関西国際空港第1ターミナル（国際線保安検査後エリア）内に、同ブランド初となるラグジュアリー型店舗「どうとんぼり神座 関西空港店」をオープンします。

日本・関西から海外へ出発するユーザーに向けて、記憶に残る食事体験を提供すべく、これまでの神座のイメージとは異なる特別な一杯でもてなします。

■初のラグジュアリー型店舗にて新商品6品を販売！

日本を訪れた海外の人にとって、帰国前の最後の日本の思い出となる場所「関西国際空港」にて、神座が誇る唯一無二の「日本の味がする」食事を体験できます。

関西の玄関口にふさわしい洗練された空間と、ここでしか食べられない特別な新商品6品を用意し、国内外のゲストをもてなします。

◇＜贅沢和牛ラーメン/贅沢和牛ラーメン（肉W）＞

WAGYU Ramen

価格（通常）：3,290円

価格（肉W）：5,490円

厳選を重ねた和牛を贅沢に使用した特別な一杯。選び抜かれた和牛の旨みと上質な脂の甘みが、神座の黄金スープに溶け込み、まろやかで深みのあるコクが生まれ、口に運ぶたびに豊かな風味が広がります。クオリティ高い和牛をぜひ、楽しんではいかがでしょうか。

◇＜角煮ラーメン＞

Thick-Cut Pork Belly Chashu Ramen

価格：3,840円

じっくりと時間をかけ、箸を入れるとホロリと崩れるほど柔らかく仕上げた極厚の角煮を豪快にトッピングしました。角煮には神座の黄金スープが染み込み、さらにスープには角煮に閉じ込められた旨味が溶け出し、どちらも絶妙に調和します。目を引く大きな角煮のインパクトはもちろん、圧倒的な食べ応えも楽しめます。

◇＜蟹フカヒレラーメン＞

Crab & Shark Fin Ramen

価格：4,940円

豊かな風味で旨みが凝縮された蟹肉と、丁寧に仕込んだ上質なフカヒレの食感を一度に楽しめます。それぞれの素材が持つ旨みを最大限に引き出し、極上の一杯に仕上げました。贅沢な海の味わいがスープの風味を一段と引き立て、ひと口ごとに広がる格別な味わいを堪能してください。

◇＜鶏チャーシューラーメン＞

Chicken Chashu Ramen

価格：3,290円

豚肉や豚由来の食材を一切使用せず、厳選した鶏の旨みだけを丁寧に引き出した一杯。神座の黄金スープにしっとりとジューシーに仕上げたハラール認証を受けたバジル風味のチキンを贅沢にトッピングしました。国内外のすべてのゲストに安心して楽しんでもらえる、肉厚で柔らかな鶏とすっきりとした味わいのスープを堪能できます。

◇＜ロース厚切りチャーシュー辛味噌ラーメン＞

Thick-Cut Pork Loin Chashu Ramen with Spicy Miso Paste

価格：2,740円

選び抜いた味噌の豊かなコクに、刺激をブレンドした特製「辛味噌」のスープが主役の一杯。トッピングされた極厚のロースチャーシューは、噛むほどに溢れるジューシーな味わいが特徴です。ロース厚切りチャーシューの上質な脂が辛みのあるスープにじんわりと溶け出し、いつもの神座とは異なる刺激的な味わいを楽しめます。

◇＜チャーシュー煮玉子ラーメン＞

Chashu & Seasoned Egg Ramen

価格：2,000円

王道の組み合わせを、プレミアムなクオリティへと昇華させたこだわりの一杯。しっとりと柔らかな特製チャーシューと、芯までじっくりとタレを染み込ませた極上の煮玉子が、神座の黄金スープの風味をさらに引き立てます。シンプルながらも満足感のある、洗練された美味しさを楽しめます。

■店舗詳細

「どうとんぼり神座 関西空港店」

住所：大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 泉南郡田尻町泉州空港中1番地M258区画 関西空港第1ターミナルビル2F（国際線 保安検査後）

営業時間：6:30〜24:15（※フライトの状況により変更の可能性あり）

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