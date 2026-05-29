「ゴッドファーザー」シリーズで知られる名監督フランシス・フォード・コッポラ監督の甥としても知られるニコラス・ケイジが、本名のニコラス・キム・コッポラを、法的に“ニコラス・ケイジ”へと変更したことを明らかにした。【写真】ニコラス・ケイジが妻リコ・シバタと来場！「ゴールデン・グローブ賞」フォトギャラリーVarietyのインタビューでニコラスは、「わたしはニック・ケイジです。昨年、正式に名前を変更しました