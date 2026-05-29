新川直司による漫画『四月は君の嘘』の世界をクラシック音楽で体感するコンサートシリーズ『四月は君の嘘コンサート 全国ツアー2026』が、2026年6月より全国各地で開催される。 【写真】全国ツアー出演者・高松亜衣と嘉屋翔太 本公演は、原作に登場するクラシック音楽の名曲を生演奏で届けるとともに、作品の名場面や物語の魅力を音楽とともに振り返るコンサート。2024年4月の初演以来