40代美女たちの“抜群プロポーション”が注目を集めている。テレビ番組だけでなく、写真集やDVD、SNSでも度々ファンを魅了。年齢を重ねて輝きを増していくその姿には驚きだ。そこで今回は、最近話題となった40代美女たちの美スタイルが際立つショットを紹介。写真と合わせてみていこう！【写真】40代美女たちの“抜群プロポーション”に衝撃！衰え知らずの水着ショットも（15枚）■ほしのあき3月14日に49歳の誕生日を迎えた