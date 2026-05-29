井上芳雄が初演から小林多喜二を演じる、栗山民也の演出による井上ひさし最後の戯曲『組曲虐殺』が、2027年に集大成として上演されることが決定した。【写真】初演から小林多喜二を演じてきた井上芳雄本作は、プロレタリア文学の旗手・小林多喜二の生涯を、彼を取り巻く愛すべき登場人物たちとの日々を中心に描いた作品。一人の内気な青年が、なぜ29歳4ヵ月で死に至らなくてはならなかったのか。井上ひさし最後の戯曲、初演か