家電ジャンルのなかでも各社が新製品を続々と投入しているのがロボット掃除機。このジャンルで知名度の高いアイロボットジャパンが5月27日、新製品「Roomba Plus 515 Combo」を発表した。日本の住環境に合わせて、掃除機本体の小型化と薄型化を図ったスリムモデル。専任のオペレーターに電話で問い合わせできる専用ダイヤルも用意し、ロボット掃除機の導入が初めてでも不安なく使えるようにした。希望小売価格は129,800円で、7月6