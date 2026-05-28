【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、5月28日に実施された『オーバーウォッチ』新シーズン発表会記者会見に登壇し、世界的人気を誇るゲーム『オーバーウォッチ』とのコラボレーションを発表した。また、同ゲームのために書き下ろした新曲「オリオン」が、6月26日にリリースとなる4th EP『THE BOOK for,』に収録されることも発表となった。 ■コラボMVも