YOASOBI、世界的人気ゲーム『オーバーウォッチ』とコラボ決定！コラボ楽曲「オリオン」書き下ろし

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YOASOBIが、5月28日に実施された『オーバーウォッチ』新シーズン発表会記者会見に登壇し、世界的人気を誇るゲーム『オーバーウォッチ』とのコラボレーションを発表した。また、同ゲームのために書き下ろした新曲「オリオン」が、6月26日にリリースとなる4th EP『THE BOOK for,』に収録されることも発表となった。

■コラボMVもアニメーションスタジオA-1 Picturesと共に制作中

『オーバーウォッチ』では、6月17日より“東京”を舞台にしたあらたなハイブリッドマップがローンチ予定。そして、その舞台設定に紐づくキャラクター、ゲンジ・ハンゾー・キリコによって展開される短編小説『地に堕ちた雀（英題：The Fall of a Sparrow）』も公開。本ストーリーでは、ハンゾーやキリコと共に幼少期の記憶を辿りながら、それぞれの想いと向き合うゲンジの姿が描かれている。

そして、YOASOBIは、その短編小説を原作として、コラボ楽曲「オリオン」を新規書き下ろし。本楽曲は、6月26日にリリースされる4th EP『THE BOOK for,』に収録される。また、同EPのUS限定アナログレコードでは、『オーバーウォッチ』とのコラボジャケットを使用した特別仕様商品の発売も決定した。加えて、コラボMVをアニメーションスタジオA-1 Picturesと共に制作中であることも発表。

なお、“YOASOBI×『オーバーウォッチ』”のコラボキャンペーンは、7月1日よりスタート予定。ゲーム内では、YOASOBIならではの“小説を音楽にする”世界観と、『オーバーウォッチ』のキャラクターたちが融合した特別な体験を楽しむことができる。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「オリオン」

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL EP『THE BOOK for,』

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』

※海外限定

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』

※海外限定

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/