サッカー日本代表の森保一監督（５７）が出演するメッセージ広告「ひとつになるから強くなる。ＫＩＲＩＮＣＡＭはじまる」篇が、３１日より地上波テレビ、デジタルメディアなどで公開される。同広告は、日本サッカー協会（ＪＦＡ）とキリンホールディグス株式会社がともに展開する応援プロジェクト「『ひとつになるから強くなる。』アクション」の第１弾として実施される。森保監督は「“日本一丸”で戦えば、まだ世界一には