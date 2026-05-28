本日5月28日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第7話が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！第7話では、“地面師詐欺”と未解決事件を追っていた“警察官の死”がもつれ合う難事件が発生。闇深き真相に、鳴海理沙（鈴木京香）ら警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係が迫る。◆個性豊かな面々がゲスト出演第7話には、確かな演技力で数々のドラマや映画を支える名バイプレーヤーの矢島健