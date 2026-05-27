戸郷は7回1失点、2勝目をマークした（C）産経新聞社今季最多117球の力投巨人は5月27日のソフトバンク戦に5−1と勝利。交流戦初勝利、連敗を5で止めた。組み替えた打線が機能した。【動画】気合が違う！戸郷が山川から三振を奪ったシーンこの試合では「3番・三塁」に坂本勇人、「7番・右翼」に丸佳浩を組み入れて臨んだ。試合が動いたのは1点を追う3回だ。無死一、二塁から3番・坂本はセンターへポテンヒットを放ち、チャ