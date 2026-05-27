【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTのメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」のスペシャルビデオが公開された。 ■歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンで構成 「Rain on me」は、BE:FIRSTメンバーによるソロ企画「One of the BE:ST」の第5弾で、5月6日に発売された9