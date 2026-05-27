BE:FIRST MANATO、ソロ曲「Rain on me」スペシャルビデオ公開！歌詞の世界をドラマ化

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTのメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」のスペシャルビデオが公開された。

■歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンで構成

「Rain on me」は、BE:FIRSTメンバーによるソロ企画「One of the BE:ST」の第5弾で、5月6日に発売された9枚目シングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録。

映像は、歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンにより構成。

ドラマシーンは、MANATOが作詞時に思い描いていた情景や、楽曲に込めたメッセージを丁寧にヒアリングし、その内容をもとに描かれた。リアルなドラマ的表現に、曲名にもある雨（Rain）を活用した抽象的表現を掛け合わせ、楽曲の持つ世界観を最大化する洗練された映像作品となっている。

BE:FIRSTは10枚目のシングル「Missing」を7月1日にリリース。こちらには、「One of the BE:ST」シリーラストとなるSHUNTOのソロ曲「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」も収録される。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/