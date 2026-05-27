テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）が、29日に放送される。番組公式X、公式サイトにてランナップが公開された。【予告】今週の『Mステ』豪華ラインナップ公開放送では、ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演となる5月31日の東京ドーム公演をもって、活動を終了する嵐の貴重映像を蔵出し。「嵐Mステ最強パフォーマンス特集」を届ける。また、SHISHAMOが