【モデルプレス＝2026/05/27】六本木のキャバクラ「UNJOUR TOKYO（アンジュール）」で活躍するキャバ嬢・藤咲ひなた。北海道から上京し、キャバ嬢と経営者の二刀流で多忙な日々を送る彼女だが、休日は大自然の中でキャンプや温泉を満喫し、パワーをチャージしているという。歯・肌・靴にこだわる独自の“あかぬけ習慣”から、素の魅力を活かした会話術、そして意外な収集癖まで。自然体で輝きを保つ彼女のリアルな日常に迫った。【