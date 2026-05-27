経営者×キャバ嬢・藤咲ひなた、−12kg成功した高タンパク・低脂質食材とは？印象劇的変化する“あかぬけ方法”「全世界の女の子に伝えたい」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/27】六本木のキャバクラ「UNJOUR TOKYO（アンジュール）」で活躍するキャバ嬢・藤咲ひなた。北海道から上京し、キャバ嬢と経営者の二刀流で多忙な日々を送る彼女だが、休日は大自然の中でキャンプや温泉を満喫し、パワーをチャージしているという。歯・肌・靴にこだわる独自の“あかぬけ習慣”から、素の魅力を活かした会話術、そして意外な収集癖まで。自然体で輝きを保つ彼女のリアルな日常に迫った。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】経営者キャバ嬢の美スタイル輝く私服姿
― 忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
ひなた：日曜日は基本的にお休みで、日帰りや泊まりで熱海、箱根などへ温泉に行ったり、スーパー銭湯やシーシャバーに行ったりします。 従業員の子と一緒に行くことが多いですね。
― アウトドアなんですね。
ひなた：そうなんです。元々北海道のど田舎出身で、大自然を感じていないとエネルギー切れになっちゃうくらい、ずっと自然を求めているんです（笑）。 以前お祓いに行った時に、「あなたはパワースポットみたいに周りの人にパワーをあげる存在だから、自然からパワーを吸収しないと自分のパワーがなくなるよ」と言われたんです。
― だから自然を求めていると。
ひなた：かなりスピってますが、自分の中で妙に納得できて（笑）。1週間働いているといろんなものがまとわりつく感じがして、パワーが吸収されちゃう感じがします。だから週末は必ず自然に行くか、夜に芝公園や東京タワーの周りをお散歩してパワーをリチャージしています。
― 家にいるより外出派ですか？
ひなた：家にいるとちょっと気持ちが沈んじゃうんです。1人の時間も大事だけど、ちょっとあればいい。キャンプやバイク、車の運転も大好きです。あと、家にいると寂しくなっちゃうのでワンちゃんも飼いたくて、名前はもう「サロン」にしようって決めています（笑）。
― 垢抜けたい読者に向けて、ひなたさんなりの「垢抜けベスト3」を教えてください。
「垢抜けベスト3」
1.歯の矯正とホワイトニング
2.ズボラくらいがちょうどいいスキンケア
3.靴を美しく保つ
一番は絶対に歯ですね。人の顔の中心にあるし、話す時は目より口元を見ている人の方が多いと思うんです。歯並びが整うだけで印象は劇的に良くなります。私はホワイトニングをしてから笑顔にも自信が持てるようになったし、写真で見比べても全然違います。親知らずも一気に4本抜いて顔がパンパンになったこともありました（笑）。
2つ目はスキンケアです。私は結構ズボラなんですけど、「やりすぎない」ことが大切だと全世界の女の子に伝えたい（笑）！エステに行きすぎたり薬に頼りすぎたりすると、自分の肌の自己再生能力が落ちちゃう気がして。無駄な皮脂を取らないように、洗顔も一瞬で終わらせるくらいがちょうどいいと思います。
最後は靴ですね。靴は「素敵な場所に連れて行ってくれる」という意味もあるらしく、ボロボロの靴を履いていると美しく見えません。どんなに高級品を身につけていても、靴が汚れていると残念ですよね。私は服を選ぶ時も、天気やシーンを見て靴から決める「靴ベース」のコーディネートをしています。
＜その1：今日のメイク＞
最近は「ノーファンデ」を心がけています。長丁場の仕事でメイク直しをしないので、ファンデが浮いてくるのを避けるため、肌を綺麗に保てる方法にたどり着きました。コンシーラーとチークで血色を足す程度です。日焼け止めは、私は向いていないので塗っていませんが、読者のみんなには「絶対に塗ってね！」って書いておいてください（笑）！
＜その2：今日のファッション＞
場所や会う相手など、シーンに合わせて大きく変えています。高級レストランにパーカーでは行けないですから。でもオフの日は、基本スウェットやパーカーにキャップを被って、スニーカーで「今すぐ山に行けます！」というくらい動きやすい格好ばかりしています。
＜その3：美容法＞
食事は1日1食、夜だけにしています。ビタミンは意識して摂りますが、糖質制限のような無理なダイエットは絶対やらない方がいいです。「痩せなきゃ」と思い詰めると脳がストレスを感じて本当に痩せなくなるんです。私は好きなものを食べる代わりに、最低限1日5000歩歩くとか、シンプルな目標を1つだけ頑張るようにしています。ちなみに高タンパク・低脂質の「つぶ貝」にドハマりして食べていたら、12キロ痩せました（笑）。
＜その4：会話術＞
一番は「相手に興味を持つこと」です。自分の話をしすぎず、相手のいいところを1つ見つけようと思うと自然と会話も弾みます。あとは取り繕わず素のままで、自分が楽しむこと。相手の手を見て「貫禄があるのに綺麗ですね、何歳ですか？」なんて、興味を持ってズバリ聞いちゃうのも面白いですよ。
＜その5：○○オタク＞
キャンプオタクです！キャンプ用品をひたすら集めて完璧に揃えたくなっちゃいます。あとはバイクや車、さらに時計にも興味を持ち始めて…中身が完全に「40〜50代のおじさん」の趣味になっています（笑）。
アウトドアも美容も仕事も、すべて自分の直感とペースで楽しむ藤咲ひなた。 「自然を感じていないとパワーが出ない」と笑いながら語る彼女のエネルギーは、飾らない素の自分を愛することから生まれている。経営者として、一人の女性として、彼女が切り拓くトントン拍子の未来がますます楽しみだ。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
◆オフの日は大自然でパワーチャージ
― 忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
ひなた：日曜日は基本的にお休みで、日帰りや泊まりで熱海、箱根などへ温泉に行ったり、スーパー銭湯やシーシャバーに行ったりします。 従業員の子と一緒に行くことが多いですね。
― アウトドアなんですね。
ひなた：そうなんです。元々北海道のど田舎出身で、大自然を感じていないとエネルギー切れになっちゃうくらい、ずっと自然を求めているんです（笑）。 以前お祓いに行った時に、「あなたはパワースポットみたいに周りの人にパワーをあげる存在だから、自然からパワーを吸収しないと自分のパワーがなくなるよ」と言われたんです。
― だから自然を求めていると。
ひなた：かなりスピってますが、自分の中で妙に納得できて（笑）。1週間働いているといろんなものがまとわりつく感じがして、パワーが吸収されちゃう感じがします。だから週末は必ず自然に行くか、夜に芝公園や東京タワーの周りをお散歩してパワーをリチャージしています。
― 家にいるより外出派ですか？
ひなた：家にいるとちょっと気持ちが沈んじゃうんです。1人の時間も大事だけど、ちょっとあればいい。キャンプやバイク、車の運転も大好きです。あと、家にいると寂しくなっちゃうのでワンちゃんも飼いたくて、名前はもう「サロン」にしようって決めています（笑）。
◆ひなたの垢抜け方法ベスト3
― 垢抜けたい読者に向けて、ひなたさんなりの「垢抜けベスト3」を教えてください。
「垢抜けベスト3」
1.歯の矯正とホワイトニング
2.ズボラくらいがちょうどいいスキンケア
3.靴を美しく保つ
一番は絶対に歯ですね。人の顔の中心にあるし、話す時は目より口元を見ている人の方が多いと思うんです。歯並びが整うだけで印象は劇的に良くなります。私はホワイトニングをしてから笑顔にも自信が持てるようになったし、写真で見比べても全然違います。親知らずも一気に4本抜いて顔がパンパンになったこともありました（笑）。
2つ目はスキンケアです。私は結構ズボラなんですけど、「やりすぎない」ことが大切だと全世界の女の子に伝えたい（笑）！エステに行きすぎたり薬に頼りすぎたりすると、自分の肌の自己再生能力が落ちちゃう気がして。無駄な皮脂を取らないように、洗顔も一瞬で終わらせるくらいがちょうどいいと思います。
最後は靴ですね。靴は「素敵な場所に連れて行ってくれる」という意味もあるらしく、ボロボロの靴を履いていると美しく見えません。どんなに高級品を身につけていても、靴が汚れていると残念ですよね。私は服を選ぶ時も、天気やシーンを見て靴から決める「靴ベース」のコーディネートをしています。
◆ひなたにさらに迫る5つのテーマ
＜その1：今日のメイク＞
最近は「ノーファンデ」を心がけています。長丁場の仕事でメイク直しをしないので、ファンデが浮いてくるのを避けるため、肌を綺麗に保てる方法にたどり着きました。コンシーラーとチークで血色を足す程度です。日焼け止めは、私は向いていないので塗っていませんが、読者のみんなには「絶対に塗ってね！」って書いておいてください（笑）！
＜その2：今日のファッション＞
場所や会う相手など、シーンに合わせて大きく変えています。高級レストランにパーカーでは行けないですから。でもオフの日は、基本スウェットやパーカーにキャップを被って、スニーカーで「今すぐ山に行けます！」というくらい動きやすい格好ばかりしています。
＜その3：美容法＞
食事は1日1食、夜だけにしています。ビタミンは意識して摂りますが、糖質制限のような無理なダイエットは絶対やらない方がいいです。「痩せなきゃ」と思い詰めると脳がストレスを感じて本当に痩せなくなるんです。私は好きなものを食べる代わりに、最低限1日5000歩歩くとか、シンプルな目標を1つだけ頑張るようにしています。ちなみに高タンパク・低脂質の「つぶ貝」にドハマりして食べていたら、12キロ痩せました（笑）。
＜その4：会話術＞
一番は「相手に興味を持つこと」です。自分の話をしすぎず、相手のいいところを1つ見つけようと思うと自然と会話も弾みます。あとは取り繕わず素のままで、自分が楽しむこと。相手の手を見て「貫禄があるのに綺麗ですね、何歳ですか？」なんて、興味を持ってズバリ聞いちゃうのも面白いですよ。
＜その5：○○オタク＞
キャンプオタクです！キャンプ用品をひたすら集めて完璧に揃えたくなっちゃいます。あとはバイクや車、さらに時計にも興味を持ち始めて…中身が完全に「40〜50代のおじさん」の趣味になっています（笑）。
アウトドアも美容も仕事も、すべて自分の直感とペースで楽しむ藤咲ひなた。 「自然を感じていないとパワーが出ない」と笑いながら語る彼女のエネルギーは、飾らない素の自分を愛することから生まれている。経営者として、一人の女性として、彼女が切り拓くトントン拍子の未来がますます楽しみだ。(modelpress編集部)
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