俳優の磯村勇斗が企画・プロデュースを務める「第1回しずおか映画祭」が23日と24日に静岡県静岡市で開催され、24日のNetflix映画『ちひろさん』上映後舞台挨拶に有村架純と今泉力哉監督がゲストとして登場した。有村架純＝「第1回しずおか映画祭」オフィシャル提供写真○有村架純、『ちひろさん』の上映に喜び静岡県内を中心に撮影された『ちひろさん』の上映後、満員の観客の拍手に包まれながら登壇した有村は、「何年も経って