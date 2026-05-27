【モデルプレス＝2026/05/27】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が5月26日、自身のInstagramを更新。夫でバスケットボールの渡邊雄太選手との結婚記念日の夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳元フジアナ「ブラックコーデで揃えてるの素敵」バスケ選手夫との結婚4年記念日ショット◆久慈暁子、夫・渡邊雄太と結婚記念日2ショット公開久慈は「4th wedding anniversary」（4回目の結婚記念日）とつづり、プライベ