久慈暁子＆バスケ渡邊雄太選手夫、結婚4年記念日の夫婦ショットに反響「ブラックコーデで揃えてるの素敵」「おしゃれなお店」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が5月26日、自身のInstagramを更新。夫でバスケットボールの渡邊雄太選手との結婚記念日の夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳元フジアナ「ブラックコーデで揃えてるの素敵」バスケ選手夫との結婚4年記念日ショット
久慈は「4th wedding anniversary」（4回目の結婚記念日）とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。夫の渡邊選手とともにブラックのコーディネートで、2人で並んで微笑む写真や、2つのドリンクと赤ちゃんの哺乳瓶が並ぶ、ドリンクでの家族写真などを投稿している。
この投稿に「ずっとラブラブ」「憧れの夫婦」「とても幸せそう」「ブラックコーデで揃えてるの素敵」「おしゃれなお店」「美男美女」「飲み物の家族写真可愛すぎる」など反響が寄せられている。
久慈は、2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元フジアナ「ブラックコーデで揃えてるの素敵」バスケ選手夫との結婚4年記念日ショット
◆久慈暁子、夫・渡邊雄太と結婚記念日2ショット公開
久慈は「4th wedding anniversary」（4回目の結婚記念日）とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。夫の渡邊選手とともにブラックのコーディネートで、2人で並んで微笑む写真や、2つのドリンクと赤ちゃんの哺乳瓶が並ぶ、ドリンクでの家族写真などを投稿している。
◆久慈暁子の投稿に反響
この投稿に「ずっとラブラブ」「憧れの夫婦」「とても幸せそう」「ブラックコーデで揃えてるの素敵」「おしゃれなお店」「美男美女」「飲み物の家族写真可愛すぎる」など反響が寄せられている。
久慈は、2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
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