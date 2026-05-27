米NVIDIAは5月27日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバとして、「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」を公開した。ついにバージョンナンバーが600.xxシリーズに突入し、設定ユーティリティが「NVIDIA App」へと一本化されている。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.47」公開。NVIDIAコントロールパネルが御役御免に最新ゲームへの対応やG-SYNC Compatibleゲーミングモニターのサポート追加、不具