リーグ・アンに所属する日本代表DF瀬古歩夢が、ファン・サポーターが選ぶクラブの年間最優秀選手に選出された。昨年の夏にスイス1部のグラスホッパーからル・アーブルに移籍した25歳は、加入当初からレギュラーに定着。今季はシーズン途中に肋骨を骨折する怪我がありながらも、リーグ戦30試合に出場した。またセンターバックだけでなく、ボランチでもプレーするなどユーティリティ性を発揮するなどチームの欠かせない存在と