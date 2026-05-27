プレミアリーグのアストン・ビラは現地５月26日、2026-27シーズンのホームユニホームを発表した。クラブの公式サイトによれば、今回のホームユニは1960年代のデザインにインスパイアされたモデル。「当時の型破りなワインレッドとブルーのコンセプトを尊重しつつ、すっきりとしたエレガントなデザインに仕​​上げた」という。伝統のクラレットカラーをベースで、スカイブルーの襟や袖口が印象的だ。 この新