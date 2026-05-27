「クラシックでエレガント」「なんて美しいんだ」今季EL優勝のプレミアクラブの新ホームユニにファン注目！ 1960年代のデザインにインスパイア「レトロな感じですんごい良い」
プレミアリーグのアストン・ビラは現地５月26日、2026-27シーズンのホームユニホームを発表した。
クラブの公式サイトによれば、今回のホームユニは1960年代のデザインにインスパイアされたモデル。「当時の型破りなワインレッドとブルーのコンセプトを尊重しつつ、すっきりとしたエレガントなデザインに仕上げた」という。伝統のクラレットカラーをベースで、スカイブルーの襟や袖口が印象的だ。
この新ユニがクラブの公式SNSで公開されると、ファンからは「とてもクール」「クラシックでエレガント」「なんて美しいんだ」「レトロな感じですんごい良い」「シンプルで上品」「素敵なシャツ」「クラシックな襟が好き」「昔のウェストハムみたい」といった声があがっている。
今季はヨーロッパリーグを制しただけでなく、プレミアリーグを４位で終えるなど充実のシーズンを過ごしたアストン・ビラ。来季はどんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アストン・ビラの新ユニも！ パリSG、アーセナル、バイエルン…際立つデザインがずらり！ 海外クラブの26-27シーズン新ユニホームギャラリー
クラブの公式サイトによれば、今回のホームユニは1960年代のデザインにインスパイアされたモデル。「当時の型破りなワインレッドとブルーのコンセプトを尊重しつつ、すっきりとしたエレガントなデザインに仕上げた」という。伝統のクラレットカラーをベースで、スカイブルーの襟や袖口が印象的だ。
この新ユニがクラブの公式SNSで公開されると、ファンからは「とてもクール」「クラシックでエレガント」「なんて美しいんだ」「レトロな感じですんごい良い」「シンプルで上品」「素敵なシャツ」「クラシックな襟が好き」「昔のウェストハムみたい」といった声があがっている。
今季はヨーロッパリーグを制しただけでなく、プレミアリーグを４位で終えるなど充実のシーズンを過ごしたアストン・ビラ。来季はどんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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