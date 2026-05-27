三笘薫（ブライトン）のゴラッソが、今季プレミアリーグの最優秀ゴール賞にノミネートされた。選ばれたのは、４月18日のトッテナム戦で決めたスーパーボレー弾だ。０−１で迎えた45＋３分、右サイドからのクロスにファーで反応すると、利き足とは逆の左足で正確に捉え、鮮やかにゴールネットを揺らした。イギリスの有力紙『The Guardian』の記者たちは、今季の振り返りの中でベストゴールを巡って議論を展開。バリー・グレン