「完璧。寸分の狂いもない」「これで決まり」三笘薫の超絶ゴラッソは今季プレミア最優秀弾に？ 現地記者たちが猛プッシュ「W杯欠場が残念でならない」
三笘薫（ブライトン）のゴラッソが、今季プレミアリーグの最優秀ゴール賞にノミネートされた。
選ばれたのは、４月18日のトッテナム戦で決めたスーパーボレー弾だ。０−１で迎えた45＋３分、右サイドからのクロスにファーで反応すると、利き足とは逆の左足で正確に捉え、鮮やかにゴールネットを揺らした。
イギリスの有力紙『The Guardian』の記者たちは、今季の振り返りの中でベストゴールを巡って議論を展開。バリー・グレンデニング氏は三笘を推している。
「ブライトンのウインガーが放った、完璧に捉えた寸分の狂いもないボレーは絶品だった。彼が怪我でワールドカップに出場できないのは、残念でならない」
また、ジェイコブ・スタインバーグ氏も「スパーズ戦でのミトマのボレー、これで決まりだ」と猛プッシュしたほか、ジョン・ブリューイン氏は、該当試合でブライトンが終了間際の得点により、劇的ドローに持ち込んだ部分に着目。こう考えを示した。
「あの２−２の引き分けという狂乱の試合の中では埋もれてしまったとはいえ、マルコ・ファン・バステン風のゴールはまさに圧巻だった」
怪我でワールドカップ出場を逃した日本屈指のアタッカーは、名誉ある賞を手にできるか。なお、クラブレベルではすでに、３年連続で最優秀ゴール賞に輝いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】他の候補も半端ない！三笘弾をノミネート全ゴールとともにチェック
選ばれたのは、４月18日のトッテナム戦で決めたスーパーボレー弾だ。０−１で迎えた45＋３分、右サイドからのクロスにファーで反応すると、利き足とは逆の左足で正確に捉え、鮮やかにゴールネットを揺らした。
イギリスの有力紙『The Guardian』の記者たちは、今季の振り返りの中でベストゴールを巡って議論を展開。バリー・グレンデニング氏は三笘を推している。
また、ジェイコブ・スタインバーグ氏も「スパーズ戦でのミトマのボレー、これで決まりだ」と猛プッシュしたほか、ジョン・ブリューイン氏は、該当試合でブライトンが終了間際の得点により、劇的ドローに持ち込んだ部分に着目。こう考えを示した。
「あの２−２の引き分けという狂乱の試合の中では埋もれてしまったとはいえ、マルコ・ファン・バステン風のゴールはまさに圧巻だった」
怪我でワールドカップ出場を逃した日本屈指のアタッカーは、名誉ある賞を手にできるか。なお、クラブレベルではすでに、３年連続で最優秀ゴール賞に輝いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】他の候補も半端ない！三笘弾をノミネート全ゴールとともにチェック