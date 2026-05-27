◇卓球アジア選手権大会 日本代表選手選考会(26日、所沢市民体育館)今年10月にウズベキスタンで開催されるアジア選手権の日本代表選考会が26日に開催。男女8選手があすの準々決勝へ進みました。アジア選手権のシングルスは最大5枠。最終エントリー日14日前が含まれる週の世界ランキング日本人上位3選手や日本選手権優勝者、選考大会優勝者が選出されます。今大会は第1ステージで8組に分かれ総当たり戦を行い、1位突破。翌日のステ