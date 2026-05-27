記事ポイントYOSHIKIが5月23日の東京公演、25日の大阪公演に連続サプライズ出演大阪公演はダイアナ・ロス本人からの直接オファーで実現7月にはロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールでの再会に期待 X JAPANのYOSHIKIが、2026年5月25日（月）に大阪で開催されたダイアナ・ロスの来日公演にサプライズ出演し、5月23日（土）の東京公演に続いて2夜連続のスペシャルパフォーマンスが実現しました。大阪公演への出