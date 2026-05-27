ダイアナ本人の懇願で2夜連続共演実現！ YOSHIKI「ダイアナ・ロス来日公演」

記事ポイント YOSHIKIが5月23日の東京公演、25日の大阪公演に連続サプライズ出演大阪公演はダイアナ・ロス本人からの直接オファーで実現7月にはロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールでの再会に期待 YOSHIKIが5月23日の東京公演、25日の大阪公演に連続サプライズ出演大阪公演はダイアナ・ロス本人からの直接オファーで実現7月にはロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールでの再会に期待

X JAPANのYOSHIKIが、2026年5月25日（月）に大阪で開催されたダイアナ・ロスの来日公演にサプライズ出演し、5月23日（土）の東京公演に続いて2夜連続のスペシャルパフォーマンスが実現しました。

大阪公演への出演は東京公演での名演に感銘を受けたダイアナ・ロス本人からの直接オファーによるもので、YOSHIKIはアメリカ行きのスケジュールを急遽変更して大阪に駆けつけます。

YOSHIKI「ダイアナ・ロス来日公演」





東京公演日程：2026年5月23日（土）東京公演会場：Kアリーナ横浜大阪公演日程：2026年5月25日（月）

東京公演では、ダイアナ・ロスのステージ上でYOSHIKIが紹介されると会場は大きな歓声に包まれました。

名曲「If We Hold On Together」での共演中にダイアナがYOSHIKIへ「もっとピアノを弾いてほしいわ」とその場でリクエストし、YOSHIKIは即興的なアレンジで楽曲をロングバージョンへと昇華させます。

演奏後には割れんばかりの拍手が響き渡り、公演後はSNS上でも大きな話題となっています。

東京公演での名演をきっかけに、ダイアナ・ロス本人からYOSHIKIへの直接オファーが届き、大阪公演への出演が決定します。

関係者によると、ダイアナはYOSHIKIの演奏に度肝を抜かれ、大阪公演への出演が決まったことを大変喜んでいたとのことです。

大阪公演でのサプライズ演出





大阪公演では、赤いドレスをまとったダイアナ・ロスが満員の観客に感謝を伝えた後、「とても、とても特別なゲスト」としてYOSHIKIを紹介します。

「YOSHIKI！」とその名が呼ばれた瞬間、会場から大歓声が沸き起こります。

ダイアナは「私にとって、ここに一緒に立てることは本当に光栄です。しかも2回も。そう、一昨日の夜、そして今夜」と語り、東京に続く2度目の共演への特別な想いを明かします。

ステージ上のクリスタルピアノを前に、ダイアナと観客が一体となって歌声を重ね、赤いジャケット姿のYOSHIKIがYOSHIKI KAWAIのクリスタルピアノを演奏する中、感動的な共演が繰り広げられます。

フィナーレではふたりがステージ上で両手を繋いで高く掲げる場面が生まれ、クリスタルピアノを背景にした光景が会場に深い印象を刻みます。

YOSHIKIのコメントと今後の活動





バックステージでは、赤いロングコート姿のYOSHIKIとダイアナ・ロスが出演スタッフ十数名とともに集合写真に収まります。

YOSHIKIは「ダイアナはステージ上で即興的に音楽を自由自在に操っていて、とても感銘を受けます。日頃から練習を重ねていたので対応できましたが、そういったアドリブに真のアーティスト像を感じます」とコメントしています。

終演後には、YOSHIKIが7月にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催する自身の公演についてダイアナ・ロスに話す場面もあり、ダイアナは「私もあなたのディズニーホールのコンサートに行きたいです」と語り、今後の再会に期待を寄せます。

YOSHIKIは今後、6月1日にニューヨークで開催されるEntertainment Community FundのGalaにて「Medal of Honor」を日本人アーティストとして初めて受賞する予定で、同イベントでのパフォーマンスも予定されています。

翌日にはフランス・パリへ向かう予定で、現地でも新たな発表が控えています。

YOSHIKI CLASSICAL 2026 ロサンゼルス公演

YOSHIKIは7月16日（木）・17日（金）の2夜にわたり、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで「YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”」を開催します。

2024年に3度目の首の手術を経て長いリハビリ期間を乗り越えた後の、本格的な活動再始動となります。

8月には東京で開催されるディナーショー「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN」100th ANNIVERSARYも予定されています。

ダイアナ・ロスからの熱烈なオファーによって実現した2夜連続の共演と、ロサンゼルス公演への再会への期待は、YOSHIKIの活動が世界規模で加速していることを示しています。

ロサンゼルス公演では「とんでもないゲスト」が予定されており、詳細は公式サイトで案内されます。

YOSHIKI「ダイアナ・ロス来日公演」の紹介でした。

よくある質問

Q. YOSHIKIが大阪公演にも出演した経緯は何ですか？

A. 東京公演での演奏に感銘を受けたダイアナ・ロス本人からYOSHIKIへ直接オファーがあります。

YOSHIKIはアメリカ行きのスケジュールを急遽変更して大阪公演に出演します。

Q. YOSHIKI CLASSICAL 2026のロサンゼルス公演の日程と会場はどこですか？

A. 現地時間2026年7月16日（木）・17日（金）の2夜、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催されます。

チケット詳細は公式サイトに掲載されます。

Q. 東京公演と大阪公演で共演した楽曲は何ですか？

A. 東京公演では「If We Hold On Together」での共演が行われます。

ダイアナ・ロスのリクエストを受けてYOSHIKIが即興でロングバージョンに昇華させています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダイアナ本人の懇願で2夜連続共演実現！ YOSHIKI「ダイアナ・ロス来日公演」 appeared first on Dtimes.