中国メディアの快科技は25日、中国車について「4月の欧州販売台数が前年同月比で倍増し、原油価格高騰下で最大の勝者に」とする記事を掲載した。記事によると、4月の欧州新車販売台数は前年同月比で6．4％増加し、中でもバッテリー式電気自動車（BEV）は同38％増と単月として今年に入ってから最大の伸び率を記録した。プラグインハイブリッド車（PHEV）は同21％増、ハイブリッド車（HEV）は同15％増だった。この変化は、エネルギー