中国メディアの快科技は25日、中国車について「4月の欧州販売台数が前年同月比で倍増し、原油価格高騰下で最大の勝者に」とする記事を掲載した。

記事によると、4月の欧州新車販売台数は前年同月比で6．4％増加し、中でもバッテリー式電気自動車（BEV）は同38％増と単月として今年に入ってから最大の伸び率を記録した。プラグインハイブリッド車（PHEV）は同21％増、ハイブリッド車（HEV）は同15％増だった。

この変化は、エネルギーコストの継続的な上昇と密接に関係している。中東紛争の影響を受け、欧州の燃料価格は今年約20％上昇し、消費者はBEVやPHEVなど新エネルギー車への移行を加速させている。

中国自動車メーカーの4月の欧州販売台数は同114％増だった。販売台数では、上海汽車集団（SAIC）が3万74台と最も多く、比亜迪（BYD）が2万8186台、奇瑞汽車（Chery）が2万5656台と続いた。前年同月比伸び率では、ステランティスと提携している零跑汽車（Leapmotor）が423％増、Cheryが同344％増、BYDが125％増だった。

対照的に、一部の老舗メーカーは圧力に直面している。トヨタは同1％減、ルノーは同3％減、ヒョンデは同12％減、フォードは同11％減、ポルシェは同17％減、三菱は同51％減となった。（翻訳・編集/柳川）