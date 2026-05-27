◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）阪神は最後にチャンスをつくったものの、日本ハム・伊藤の気迫あふれる投球にねじ伏せられた。甘い球や失投もあったが、ボールの回転が良く、前に飛ばせない。６回に先頭・中野が痛烈な当たりを放ったが、伊藤が足に打球を受けたにも関わらず、一塁へ全力疾走のベースカバーでアウト。勝負どころでギアも上がるし、昨年の沢村賞投手に、隙のなさを見せつ