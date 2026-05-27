◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）

阪神は最後にチャンスをつくったものの、日本ハム・伊藤の気迫あふれる投球にねじ伏せられた。甘い球や失投もあったが、ボールの回転が良く、前に飛ばせない。６回に先頭・中野が痛烈な当たりを放ったが、伊藤が足に打球を受けたにも関わらず、一塁へ全力疾走のベースカバーでアウト。勝負どころでギアも上がるし、昨年の沢村賞投手に、隙のなさを見せつけられた。

ドラフト１位の立石も連続安打が止まり、プロの厳しさを教えられた形となったが、潜在能力の高さは相変わらずだ。初回にカウント２―１からツーシームを内角高めに投げ込まれたが、全く腰を引かない。その後の飛球を見ても、しっかりと引き付けてセンター方向にはじき返しているし、これからも大崩れすることはないはずだ。

２回の守備でも、甲子園の強風で流された細川の三塁ファウルゾーンへの飛球に対して、フェンスにぶつかりながらもきっちり捕球した。かなり難しいプレーで球際の強さを感じた。故障は怖いが、試合に出続けていれば、走攻守でチームの中心を担うことができる選手になるはずだ。（スポーツ報知評論家）