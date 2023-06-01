【007 First Light】 5月27日 発売 価格：8,910円 IO Interactiveは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「007 First Light」を5月27日に発売する。価格は8,910円。 本作は「007」シリーズの新作となるスパイアクションアドベンチャー。独自の解釈で再構築したジェームズ・ボンドのオリジンストーリ