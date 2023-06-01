【007 First Light】 5月27日 発売 価格：8,910円

IO Interactiveは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「007 First Light」を5月27日に発売する。価格は8,910円。

本作は「007」シリーズの新作となるスパイアクションアドベンチャー。独自の解釈で再構築したジェームズ・ボンドのオリジンストーリーが描かれる。プレーヤーは、戦闘（素手と武器使用の両方）とステルスを組み合わせ、三人称視点でプレイする。エージェントとしての一歩を踏み出したばかりの若きボンドとしてゲームを進めていく。

また、黄金の輝きと銃身をモチーフにしたデザインを採用した特別仕様のコントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション」も同日発売される。価格は12,480円。なおNintendo Switch 2パッケージ版は2026年夏後半に発売予定となっている。

ゲーム概要

007への道

【『007 ファーストライト』 - 公式発売トレーラー】

本作では、完全新作として描かれるジェームズ・ボンド誕生秘話を体験できる。大胆不敵な青年が最高のMI6エージェントへと成長する軌跡を辿っていく。

究極のスパイ・アクション

息もつかせぬ展開の中でミッションに挑み、あの愛車を駆り、常に一歩先を行く敵エージェントとの映画さながらの攻防戦を繰り広げていく。

自由自在なスパイ戦術

潜入か強行突破か、格闘か銃撃戦か、ガジェットでの侵入か話術での突破か。全てはプレーヤーの判断次第となる。

MI6本部へようこそ

腕試しモードで追加条件付きミッションに再挑戦。スパイアクションを存分に楽しもう。

キャスト紹介

【キャスト】

パトリック・ギブソン（ジェームズ・ボンド）

プリヤンガ・バーフォード（M）

アラステア・マッケンジー（Q）

キエラ・レスター（ミス・マネーペニー）

レニー・ジェームズ（ボンドの指導者、ジョン・グリーンウェイ）

中井ノエミ（ミス・ロス）

（敬称略）

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