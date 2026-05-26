ナビットは5月26日、プロ野球についての調査結果を発表した。調査は2026年3月、20代〜80代の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。プロ野球についてのアンケート調査○プロ野球の観客動員が「史上最多」を更新し続けるワケ地上波のプロ野球中継は年々減少している。一方で、球場に足を運ぶ人は増加しており、2024年・2025年と2年連続で観客動員数が過去最多を更新している。2025年のセ・パ公式戦の入場者数は約2,704万人