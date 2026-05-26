ウェザーニューズは、今年6月から8月の警報レベルとなる大雨を予想した「2026年 大雨警戒傾向」を発表した。今シーズンはエルニーニョ現象が発生する予想だが、太平洋高気圧の張り出しは平年並みになる見込み。ただ、張り出しが弱まったタイミングでは、日本列島に暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になる時期があることが予想される。このため、警報レベルの大雨が発生する可能性が全国的に昨年を上回る見通しとな