5月21日、シンガーソングライターの優里がInstagramを更新。タトゥーびっしりの右腕ショットが波紋を呼んでいる。「この日、優里さんは同じくシンガーソングライターの川崎鷹也さん、Tani Yuukiさん、さらにコブクロ・小渕健太郎さんらも加わった集合ショットを公開しました。親しい音楽仲間たちとの食事会だったようです。赤いキャップにTシャツ姿の優里さんが、自らカメラを持って仲間たちと肩を寄せ合うように自撮りしてい