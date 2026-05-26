【おもちゃ屋さん】 6月5日～7月9日 開店予定 所在地： 博品館TOY PARK銀座本店 東京都中央区銀座8-8-11 宝島社は6月5日から7月9日にかけて「おもちゃ屋さん」を東京都銀座博品館TOY PARKにオープンする。営業時間は11時から20時まで。 本店舗では、キャラクターや企業とコラボしたブランドムックや宝島社トイズのおもちゃ、カプセルトイの