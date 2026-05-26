リアバイアスのパワートレイン新型『ルーチェ』の4基の電気モーターは、システム合計で1050psの出力と最大102kg-mのトルクを発生する。リアバイアスのチューニングとなっており、後輪のモーターが843psと52kg-mを、前輪のモーターが285psと28kg-mを生み出す。【画像】ついに登場、マラネロ初の完全電動モデル【新型フェラーリ・ルーチェを詳しく見る】全23枚ラジアルフラックス方式の永久磁石同期モーターは、フェラーリのGTレー