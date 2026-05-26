リアバイアスのパワートレイン

新型『ルーチェ』の4基の電気モーターは、システム合計で1050psの出力と最大102kg-mのトルクを発生する。リアバイアスのチューニングとなっており、後輪のモーターが843psと52kg-mを、前輪のモーターが285psと28kg-mを生み出す。

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ラジアルフラックス方式の永久磁石同期モーターは、フェラーリのGTレーサーやハイパーカー『F80』の駆動系を基にしたものだ。フロントモーターは最大3万rpmまで回転可能だが、リアモーターは外径が大きく、ギア比が異なり、後輪のホイール径も大きいため、最大回転数は2万5000rpmにとどまる。フロントのモーターおよびトランスミッションモジュールの重量はわずか65kg、リアは約130kgだ。



フェラーリ・ルーチェ フェラーリ

各ホイールに1基ずつモーターを備えることで、細やかなトルクベクタリングを行い、アジリティや安定性を向上させている。また、フロントモーターは航続距離重視のドライブモード「レンジ」では切り離されるが、それ以外の「ツアー」および「パフォーマンス」モードでは常に作動した状態となる。

15個のバッテリーモジュールを分散配置

重量630kgのバッテリーはマラネロで設計・生産され、車体のフロアパネルに組み込まれる。韓国のSKオン社と共同開発されたこのバッテリーは、210個のセルを直列接続し、1モジュールあたり14個で構成される。モジュールは全15個あり、13個は床下に、2個は後部座席の下に配置されている。

最大放電出力は830kW、800Vで総容量122kWhだ。最大充電速度は350kWとされるが、フェラーリによれば20分で70kWhを充電可能だという。



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バッテリーパックを自社生産していることから、必要に応じて、たとえ数十年後であっても、最新技術をパックに取り入れることができるという。これは、現在『ラ・フェラーリ』のバッテリー向けにF80由来のパックを提供しているのと同様の仕組みだ。

史上最も「快適な」フェラーリに

ルーチェの車両重量は2260kgだが、『プロサングエ』より重心が95mm低く、ヨー慣性モーメントは15％小さい。前後重量配分は47：53。

フェラーリ史上最大のホイールを装着しており、フロントは23インチ×9.5J、リアは24インチ×11Jとなっている。軽量な5本スポークのアルミホイールか、より空力効率に優れたタービンデザインの2種類のデザインから選択可能だ。サプライヤーであるピレリ、ミシュラン、ブリヂストンからは、ノーマルタイヤ2種類、冬用タイヤ2種類、ランフラットタイヤ1種類が用意される。



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製品開発の最高責任者ジャンマリア・フルゲンツィ氏は、ルーチェが「これまでに生産された中で最も快適なフェラーリ」になると述べている。サスペンションは前後ともにダブルウィッシュボーン式で、プロサングエで初採用された48Vマルチマティック・トゥルーアクティブ・スプールバルブダンパーの進化版を装備。内部のボールスクリューのピッチが20％拡大されており、垂直方向の衝撃をより効果的に吸収するほか、1セットあたり0.5kg軽量化されている。

一方、ドライビング・エクスペリエンスは格別なものになるという。テスト責任者のラファエレ・デ・シモーネ氏は、「その挙動は、想像もつかないでしょう。まったく新しい感覚です」と述べた。

リアルの機械音を車内へ流す

アクティブリアステア、トルクベクタリング、そして低重心により、ステアリングラックは同じであるにもかかわらず、ステアリングレスポンスはプロサングエよりも15％速いとされている。

デ・シモーネ氏は高速域でのステアリングレスポンスについて、「主役がステアリングなのかエンジンなのか分からないほどです」と述べつつ、「非常に自然です。常にドライバーの要求に応えています」と強調した。



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フェラーリは、自社モデルのドライビング特性の多くがパワートレインと深く結びついていることを認めている。ルーチェでもクルマとドライバーの一体感を高めるため、「パフォーマンス」モードではモーターやギアが噛み合う際の音を直接取り込み、車内に増幅して流す仕組みになっている。

「その音は本物です。リアルな音です」とデ・シモーネ氏は語った。「どこから音が来ているかも分かるでしょう。偽物のノスタルジックな音は求めていませんでした」

パドルで調整可能な5段階の「ギア」

ステアリングコラムパドルも健在だが、ヒョンデ・アイオニック5 Nのような疑似的な変速とは仕組みが異なる。左側のパドルは回生ブレーキを強化すると同時に、出力を低下させる。

5段階の調整が可能で、最も強い設定ではスロットルオフ時の減速で0.33gの加速度が発生する。「これは12チリンドリの2速でのエンジンブレーキとほぼ同じ」だとデ・シモーネ氏は言う。右側のパドルはこれを弱め、フルスロットル時の出力を高める。



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どの速度でも任意の「ギア」を選択できるが、シフトアップするたびにパワーが追加され（約0.2gの加速度）、最高設定では全出力が解き放たれる。

デ・シモーネ氏は、「これはフェイクのトランスミッションではありません。パワーは速度ではなく、段階的に切り分けられています。ドライバーの能動的な意思決定のために、この相互作用を維持しているのです」と説明した。

その背景には、低速コーナーでは強い減速が必要であり、そもそも1050psすべてを使い切ることはできないという考えがある。「低速コーナーの出口でフルパワーを制御するのは容易ではありません」とデ・シモーネ氏は述べている。

このマニュアルモード以外では、回生ブレーキのレベルは約0.05gという「ほぼ惰性走行」に近いものであり、これは「8速ギア時のプロサングエと同等」だという。

欧州では2027年初頭に発売

ルーチェの価格はまだ確定していないが、来年初頭に販売が開始される欧州市場では55万ユーロ（約1億円）と予想される。英国では来春に発売され、価格は44万ポンド（約9400万円）になると見込まれている。