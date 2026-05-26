シャオミ・ジャパンは、Xiaomi初となるワイヤレスヘッドホン『REDMI Headphones Neo』を5月26日16時より発売することを発表した。 本製品は、最大42dBのアダプティブANC（アクティブノイズキャンセリング）を搭載し、交通音やオフィスの雑音を低減することで、移動中や作業中でも音楽やコンテンツに集中できるリスニング体験を提供する。ワンタップ操作で切り替えが可能なほか、周囲の騒音変化に自動で対応するアダプティブモ