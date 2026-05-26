シャオミ・ジャパンは、Xiaomi初となるワイヤレスヘッドホン『REDMI Headphones Neo』を5月26日16時より発売することを発表した。

本製品は、最大42dBのアダプティブANC（アクティブノイズキャンセリング）を搭載し、交通音やオフィスの雑音を低減することで、移動中や作業中でも音楽やコンテンツに集中できるリスニング体験を提供する。ワンタップ操作で切り替えが可能なほか、周囲の騒音変化に自動で対応するアダプティブモードにも対応している。

音響面では、40mmチタンコーティングダイナミックドライバーを採用。広い振動板面積による力強いエアフローで、深く豊かな低音から重厚なサウンド、クリアな高音までを再現する。USB Audioにも対応しており、ケーブル接続によりロスレス再生に対応したハイレゾ有線オーディオ（Hi-Res Audio認証）を利用可能。4種類のプリセットEQモードに加え、サウンドを好みにカスタマイズすることもできる。なお、Hi-Resは有線再生時のみ適用される。

通話機能では、3マイクのAI通話ノイズ低減により周囲のノイズを抑える設計。最大風速5m/sの環境でも機能する風ノイズキャンセルを備え、歩行中や自転車移動中でも声が伝わりやすい設計だ。

バッテリーは1回の充電で最長72時間（ANCオフ条件）の使用に対応し、長距離移動や長時間使用でも充電の手間を減らせる。

カラーはオブシディアンブラック、サンドホワイト、ミストブルーの3色展開。

市場想定価格は7,980円（税込）。5月26日から6月8日までの期間は早割価格6,980円（税込）で購入できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）