ホンダの7人乗り「高級ミニバン」がスゴい！ホンダを代表する高級ミニバンである「オデッセイ」は、乗用車のような低い床面による優れた走行安定性と、広い室内空間を両立させた独自のスタイルで長く親しまれてきたモデルです。現行型となる5代目モデルは2013年11月にフルモデルチェンジして登場。その後、2022年に日本国内での生産終了に伴い一度は販売を終えたものの、復活を望む多くの声に応え、2023年12月から中国の現地法