北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で国内合宿２日目のトレーニングを行った。＊＊＊全体練習には、始動日となった２５日と同じ１３人（ＧＫ早川友基、ＧＫ大迫敬介、ＤＦ瀬古歩夢、ＤＦ渡辺剛、ＤＦ吉田麻也、ＤＦ長友佑都、ＤＦ菅原由勢、ＭＦ佐野海舟、ＭＦ中村敬斗、ＭＦ堂安律、ＭＦ鈴木唯人、ＦＷ小川航基、ＦＷ上田綺世）が参加した。その他の選手は２８日以降に順次参加予定となっ