北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で国内合宿２日目のトレーニングを行った。

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全体練習には、始動日となった２５日と同じ１３人（ＧＫ早川友基、ＧＫ大迫敬介、ＤＦ瀬古歩夢、ＤＦ渡辺剛、ＤＦ吉田麻也、ＤＦ長友佑都、ＤＦ菅原由勢、ＭＦ佐野海舟、ＭＦ中村敬斗、ＭＦ堂安律、ＭＦ鈴木唯人、ＦＷ小川航基、ＦＷ上田綺世）が参加した。その他の選手は２８日以降に順次参加予定となっている。

レクリエーション要素が強かった初日に比べ、強度を上げた複数のメニューを実施。３人目の動き出しを利用したシュート練習など、より実戦的なメニューに取り組んだ。

ミニゲームでは、上田綺世の強烈なシュートにどよめきが起きる場面も。堂安律の角度のない位置からの鋭いシュートや、早川友基、大迫敬介の両ＧＫのシュートストップにも歓声が上がった。

２５日に続き、鎖骨骨折からの完全復活を目指す鈴木唯人は部分合流となり、対人要素が加わったトレーニングから別メニュー調整に。３１日のアイスランド戦限りで帯同終了となるＤＦ吉田麻也も精力的に汗を流した。