開封済みのお菓子や乾物の袋を輪ゴムで留めると、再び開封する際に解くのが大変…。クリップを使うのもいいけれど、湿気が入るのが気になります。そんな悩みには、ダイソーの『調節できる輪ゴムクリップ』がおすすめ！ボタンを押して締めるだけで、袋の口をしっかり閉じられる優れもの！簡単なのでズボラさんも楽ちんです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：調節できる輪ゴムクリップ（2個）価格：￥110（税込）販売ショッ