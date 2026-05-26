スリランカ移民局は、日本を含む40か国を対象として、観光ビザ（ETA）の登録手数料を免除すると発表した。2回までの入国が可能で、滞在日数は1回目の入国日から起算して30日間となる。滞在日数が30日を超える場合、移民局に査証の延長手続きを行う必要がある。5月25日から開始しており、開始日以前に支払済の登録手数料は返金されない。